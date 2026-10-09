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Аргументы и Факты

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Польша в панике: удары трясут Украину на границе с ЕС, горит оружие НАТО

Польша в панике: удары трясут Украину на границе с ЕС, горит оружие НАТО

Армия России наносит удары по пропускным пунктам на границе с Польшей в Волынской области, так как основные поставки военной техники и боеприпасов из Евросоюза стали осуществляться в этом направлении, а не по морю.

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