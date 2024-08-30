Во дворе дома 54 на проспекте Просвещения появилась новая площадка с ареной для панна-футбола

Это единственное место в Петербурге с открытым доступом для игры в этот вид спорта Во дворе дома 54 на проспекте Просвещения появилась новая площадка, которая выделяется тем, что на ней установлена арена для панна-футбола.
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