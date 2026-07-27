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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мальдини и Леонардо покидают итальянскую федерацию после скандала с Пирло. Их назначили 16 дней назад (Sky Sport)

Технический директор  Федерации футбола Италии (FIGC) Паоло Мальдини и его советник Леонардо уходят в отставку, сообщает Sky Sport.

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