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Китай

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Демографические вызовы являются главными для России -- президент РФ В. Путин

Москва, 23 января /Синьхуа/ -- Демографические вызовы являются главными для России, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

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