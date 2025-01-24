Демографические вызовы являются главными для России -- президент РФ В. Путин

Москва, 23 января /Синьхуа/ -- Демографические вызовы являются главными для России, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
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