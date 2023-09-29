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Козырев о 3:5 от «Спартака»: «Быстрые голы не сыграли «Северстали» во вред, удаление внесло коррективы»

К 17-й минуте матча череповчане вели со счетом 2:0. «Мы хорошо начали, контролировали игру, было преимущество.

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