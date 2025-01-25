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Мировое обозрение

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Белгородская область: 144 обстрела за сутки, последние новости на 25.01.2025

Белгородская область: 144 обстрела за сутки, последние новости на 25.01.2025

Минувшие сутки принесли тревожные новости из Белгородской области. По данным региональных властей, вооруженные силы Украины подвергли обстрелам 36 населенных пунктов региона, выпустив не менее 144 боеприпасов.

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