В Африке заявили о необходимости наращивания переработки нефти

Энергетический кризис в Африке нужно решать путем развития энергетической инфраструктуры. Такое заявление сделал исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк в беседе с РИА Новости.
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