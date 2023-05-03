«Ман Сити» выстроился в коридор в честь Холанда, побившего рекорд АПЛ по голам за сезон

22-летний форвард побил рекорд по голам за сезон АПЛ. Он забил 35 раз за 31 матч. По окончании игры с «Вест Хэмом» (3:0) футболисты команды из Манчестера выстроились в коридор и начали хлопать по спине побежавшего через него норвежца.