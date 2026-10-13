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МОСИНФОРМ

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Столичные команды вышли в финал международной «Битвы роботов»

Столичные команды вышли в финал международной «Битвы роботов»

Кинозавод «Москино» принял отборочные этапы международного чемпионата «Битва роботов». В категории машин массой до 110 килограммов за места в финале соревновались 64 команды, а среди мини-роботов весом до полутора килограммов — 80.

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