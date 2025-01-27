Политика как он...
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Политика как она есть

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Трампа призвали разрушить отношения России и Ирана

Трампа призвали разрушить отношения России и Ирана

Договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном станет вызовом для президента США Дональда Трампа, которому он обязан противостоять.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Как пишет газета The Hill, давая совет Трампу - и что газеты там сегодня управляют Трампом! Он и так уже много порушил, что Байден настроил.
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16 час.
Аркадий Цыганов
Скоро трамповская эйфория превратится в депрессию. Сто дней
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16 час.
alik3456 Джексон
Стой дней до приказа Путина о начале строительства пролива через вашингтон , соединит канаду с мексикой...
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11 час.

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