Daily Storm

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Клиентам разорившихся турфирм предложили платить по 40 тысяч рублей

Клиентам разорившихся турфирм предложили платить по 40 тысяч рублей

Сейчас закон не защищает граждан от краха туристического оператораГлава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о готовящихся изменениях в законодательство, позволяющих клиенту в случае краха турфирмы получить минимальную гарантированную компенсацию.

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