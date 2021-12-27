Клиентам разорившихся турфирм предложили платить по 40 тысяч рублей

Сейчас закон не защищает граждан от краха туристического оператораГлава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о готовящихся изменениях в законодательство, позволяющих клиенту в случае краха турфирмы получить минимальную гарантированную компенсацию.
Сейчас закон не защищает граждан от краха туристического оператораГлава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о готовящихся изменениях в законодательство, позволяющих клиенту в случае краха турфирмы получить минимальную гарантированную компенсацию.
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