Владелец Crocus City Hall Агаларов заступился за охрану здания: «Что может сделать служба безопасности против таких людей?»

После того, как случилась трагедия в Crocus City Hall, публика начала узнавать детали произошедшего и пытаться собрать кусочки пазла воедино, чтобы понять, какие обстоятельства трагедии в данном случае оказались наиболее важными.
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