НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Колосков об Инфантино: «Прожженный политик, хитрец, пойдет на все, чтобы сохранить место президента ФИФА. Но УЕФА уже на эти трюки не поддастся, но поменять Джанни непросто»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о будущем президента ФИФА Джанни Инфантино после отказа от проекта FIFA Forward Enterprise (FFE).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии