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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Во Дворце искусств беседовали о пагубной привычке.

Во Дворце искусств беседовали о пагубной привычке.

С целью расширения знаний учащихся о вреде курения и воспитания ответственности за здоровье 20 марта 2024 года в выставочном зале Дворца искусств состоялась диско-лекция ´ STOP - КУРЕНИЕ!´ для участников образцового хореографического коллектива ´Кры нічка ´.

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