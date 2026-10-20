Победитель Лиги чемпионов в составе «Интера» Уэсли Снейдер в интервью корреспондентам Sport24 Петру Шатрову и Андрею Бабичу рассказал, что его очень впечатлили своей красотой девушки в России.
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