Мексика не смогла выйти в плей-офф Копа Америка

Мексика не смогла обыграть Эквадор и покинула Копа Америка. Ранним утром 1 июля в Глендейле (штат Калифорния, США) завершился матч третьего тура Копа Америка в квартете В, в котором сборная Мексики встречалась с командой Эквадора.