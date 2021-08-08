Украинец, оформив пенсию в ПриватБанке, так и не дождался выплат

Украинский пенсионер, который оформил пенсию в ПриватБанке, так и не дождался выплат. При оформлении мужчине пообещали, что уже в следующем месяце он получит выплаты на свой банковский счет, но оказалось, что до сих пор его еще даже не оформили.
Украинский пенсионер, который оформил пенсию в ПриватБанке, так и не дождался выплат. При оформлении мужчине пообещали, что уже в следующем месяце он получит выплаты на свой банковский счет, но оказалось, что до сих пор его еще даже не оформили.
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