🔥 Жара бьет рекорды не только в Краснодаре, но и в областной столице В Краснодаре настолько жарко, что люди жарят яичницу на балконах.
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🔥 Жара бьет рекорды не только в Краснодаре, но и в областной столице В Краснодаре настолько жарко, что люди жарят яичницу на балконах.