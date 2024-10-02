Ло Чжаньхуэй: Обнадеживающие перспективы высококачественного развития

Генконсул КНР в Санкт-Петербурге – о том, как китайская модель модернизации приносит пользу всему миру В последнее время Государственное статистическое управление Китая опубликовало данные о состоянии экономики Китая за первую половину 2024 года.
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