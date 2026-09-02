Петровский парк
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Петровский парк

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Московские школьники завоевали пять наград на международной географической олимпиаде

Пять медалей получили московские школьники на Международной юниорской географической олимпиаде в Белграде.

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