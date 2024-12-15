Абхазия накрылась Пицундой - осталась без туристов на фоне ограничений с деньгами, светом и мандаринами

...пять раз отдыхал там - 4 раза в Пицунде в профилактории - там между "киношниками" и "писателями" находился наш... это было ещё до развала... а последний раз в 2010-м в Сухуме, когда невыносимо дымила Шатура... не сравнить - две большие разницы! да, Людмила, я с Вами полностью согласен - после была уже Греция и Испания!..

Виктор Старицын

Я лежу и на солнышко смотрю. Всё лежу и лижу и на солнышко смотрю. Андропова им надо-----. Помните как милиция тунеядцев на улице отлавливали. Вот тогда был порядок и достаток. После Андропова посадили на трон Горбатого, меченого антихриста. Всё встало----, народ шел не на роботу, а к торговой точки. Простояв пол дня, и купив свою заветную, сразу же прикладывался. И какая после этого работа. Увеличили бы цены на алкоголь в два - три раза. Деньги потекли бы в бюджет, и народ, как раньше, выпивал бы только по праздникам. Такую страну развалили. Да и потом----, "Борис ку на царство" всё пропил царство за бесценок ---- ворам, бандитам, и бывшим партийцам, которые быстро переобулись в либералов - дермократов. Стали олигархами - создали для себя законы и продолжают грабить и разваливать матушку Россию. 75 лет, а всё работаю. Хожу по морям и океанам, а это не простая работать. А что делать ---- нормальные, работящие парни ушли бандеровцев бить, а флот стоит, обслуживать некому. Скорей бы наши герои освободили Украину от бандеровской фашистской нечисти, и с победой вернулись домой, и навели порядок на местах.