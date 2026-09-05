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Газета.ру

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Песков: Путин дал указание прекратить удары по Киеву с 5 по 8 сентября

Песков: Путин дал указание прекратить удары по Киеву с 5 по 8 сентября

Президент РФ Владимир Путин поручил в течение трех суток не наносить удары по столице Украины в связи с ведущейся там подготовкой к визиту специальных посланников американского лидера Стивена Уикоффа и Джареда Кушнера.

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