Не сочли за грудь: как 12 пациенток договорились с хирургом Хайдаровым

Самый громкий скандал вокруг пластических операций постепенно движется к разрешению. По словам адвоката Елены Сениной, 12 пациенток звездного хирурга Тимура Хайдарова смогли уладить разногласия с ним благодаря медиации — специальной юридической процедуре, помогающей избежать долгих судебных разбирательств.
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