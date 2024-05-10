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Любимый Сочи

2 подписчика
💥 Сияние в ночном небе дошло и до Сочи

💥 Сияние в ночном небе дошло и до Сочи Сейчас о сиянии сообщили из села Красная Воля. Пишут, что в горах его видно очень явно.

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