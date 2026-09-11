В Новосибирске «Шкода» сбила третьеклассника на Южно-Чемском

ДТП случилось днем 11 сентября у дома по адресу улица 14-ый Бронный переулок, 33. «Автомобиль «Шкода Рапид» совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода», - сообщили в ГАИ по Новосибирску.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ В Новосибирске эк...
- ЛЛ Новосибирцам посо...
- ВК Владимир Путин на...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым