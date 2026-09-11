В Новосибирске «Шкода» сбила третьеклассника на Южно-Чемском

ДТП случилось днем 11 сентября у дома по адресу улица 14-ый Бронный переулок, 33. «Автомобиль «Шкода Рапид» совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода», - сообщили в ГАИ по Новосибирску.