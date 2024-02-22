Калужане возмутились решением драмтеатра сменить спектакль

Калужские театралы активно обсуждают последнюю новость от руководства драмтеатра. Волну возмущения вызвало объявление о смене спектакля, на который люди покупали билеты за месяц и собирались ехать из других городов.
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