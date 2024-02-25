Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Жариков
    Да глупость это .КАК может ребенок кинуть соску родной мамы .И даже  отлучить его от груди ой как трудно  по маме пом...Что мы поняли за ...
  • Мария
    Это лучше, чем наоборот!Безнадёжные: США ...
  • Natalija Osminina
    Чего же  они такие дебилы!  «В Asia Times понимают, что Владимир Путин не купится на хитрость... но все равно купится...Затишье перед бур...

Заморозкой участия Армении в ОДКБ Пашинян шантажирует Путина

Заморозкой участия Армении в ОДКБ Пашинян шантажирует Путина

После встречи и переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France 24, что Ереван «заморозил» свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Да забудьте о них! Они не стоят даже наших мыслей.
Ответить
16 час.
ВД
Вовладар Даров
Армения ложится под Америку, это их выбор!
Ответить
5 час.
ИП
Игорь Петров
Прощай армяния! Больше спасать не будем...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору