ТАСС: завершено следствие по делу в отношении экс-глав департаментов "Станкина"

Расследование по уголовному делу в отношении экс-директора административно-хозяйственного департамента Московского государственного технического университета "Станкин" Виталия Людкова и бывшего директора департамента правового обеспечения вуза Александра Крылова завершено.
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