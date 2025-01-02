Израненный водитель проехал 30 км, чтобы вызвать врачей

NTV: в Турции избитый и раненый в шею водитель проехал 30 км и вызвал врачей На парковке в пригороде Стамбула Гебзе трое неизвестных подошли к водителю фуры и потребовали, чтобы он слил им дизельное топливо, передает телеканал NTV.
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