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В РСТ назвали популярные зарубежные направления на Новый год

В РСТ назвали популярные зарубежные направления на Новый год

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин рассказал о самых востребованных зарубежных направлениях у россиян на новогодние праздники.

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