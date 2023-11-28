В РСТ назвали популярные зарубежные направления на Новый год

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин рассказал о самых востребованных зарубежных направлениях у россиян на новогодние праздники.
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