Врач Зайцев призвал россиян во время простуды принимать витамин C

Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в разговоре с Ura.ru сообщил, что буквально несколько простых правил, а именно: своевременный прием витамина С, ингаляции и соблюдение режима питания помогут избавиться от простуды за несколько дней.