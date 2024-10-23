Врач Зайцев призвал россиян во время простуды принимать витамин C

Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в разговоре с Ura.ru сообщил, что буквально несколько простых правил, а именно: своевременный прием витамина С, ингаляции и соблюдение режима питания помогут избавиться от простуды за несколько дней.
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