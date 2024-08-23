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Лишь бы не уйти на пенсию: почему Боррель хочет ударить по России

Лишь бы не уйти на пенсию: почему Боррель хочет ударить по России

Лишь бы не уйти на пенсию: почему Боррель хочет ударить по России Евгения КомароваГлавный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель недавно предложил снять ограничения на использование западного оружия против России, утверждая, что это может ускорить процесс мирного соглашения.

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Комментарии
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федор
Это сморщенное чучело Жопе может себя только по очку ударить ….
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19 час.

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