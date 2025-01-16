Молдова и Украина начинают переговоры по новому Соглашению о социальном обеспечении

Молдова и Украина начали переговоры по заключению Соглашения о социальном обеспечении. В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения права на пенсию по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца, а также несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний граждан Республики Молдова и Украины, постоянно проживающих на территории другой страны.