Одним ударом ракеты “Кинжал” армия России уничтожила еще одну систему ЗРС Patriot стоимостью более миллиарда долларов Юлия СоколоваРаскрыты подробности ракетных ударов ВУС РФ 13-14 декабря и удивительного разгрома ЗРС Patriot, которую Украина получила от Германии.
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