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  • Boris Borisov
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Одним ударом ракеты “Кинжал” армия России уничтожила еще одну систему ЗРС Patriot стоимостью более миллиарда долларов

Одним ударом ракеты “Кинжал” армия России уничтожила еще одну систему ЗРС Patriot стоимостью более миллиарда долларов

Одним ударом ракеты “Кинжал” армия России уничтожила еще одну систему ЗРС Patriot стоимостью более миллиарда долларов Юлия СоколоваРаскрыты подробности ракетных ударов ВУС РФ 13-14 декабря  и удивительного разгрома ЗРС Patriot, которую Украина получила от Германии.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Надо было комплексно бить. Кинжал, Калибр, Герань. Вот это была бы тема.
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10 час.

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