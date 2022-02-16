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Как «вскрыли» американскую АПЛ класса Virginia — эксперт

Как «вскрыли» американскую АПЛ класса Virginia — эксперт

Инцидент с проникновением многоцелевого атомного подводного крейсера класса Virginia ВМС США в территориальные воды РФ близ острова Уруп, входящего в южную группу Большой Курильской гряды, стал еще одним тревожным сигналом давления коллективного Запада на Россию.

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