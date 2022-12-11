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Бензема поддержал сборную Франции: «Давайте, ребята! Еще две игры, мы почти у цели»

Бензема поддержал сборную Франции: «Давайте, ребята! Еще две игры, мы почти у цели»

Карим Бензема поддержал сборную Франции после выхода в полуфинал ЧМ-2022. «Давайте, ребята! Еще две игры, мы почти у цели… Я с вами.

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