Онлайн-кредитование предлагают запретить

Оформление кредитов онлайн мошенниками от лица граждан и получение людьми займов под влиянием злоумышленников стало проблемой общероссийского масштаба, считает депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь.
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