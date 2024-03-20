В SpaceX рассказали, когда Starship может отправиться в новый полет

Starship отправляется в третий испытательный полет / © SpaceX Сейчас инженеры анализируют данные, полученные в результате третьего испытательного полета, поэтому в будущем Starship, возможно, потребуются какие-то технические доработки, уточнила Шотвелл.
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