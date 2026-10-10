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Аргументы и Факты

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Подполковник назвал координаты точек старта дронов для атаки на Туапсе

Подполковник назвал координаты точек старта дронов для атаки на Туапсе

Дежурные ПВО накануне отразили атаку беспилотников ВСУ на Туапсе. В результате атаки пострадал один мирный житель.

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