Saudi Arabia Snooker Masters: День первый, старт

Это был неудачный день для игроков из Саудовской Аравии, но Робби МакГиган, Майкл Холт, Жюльен Леклерк и Оливер Лайнс вышли во второй раунд Saudi Arabia Snooker Masters 2024 в Эр-Рияде, сообщает WST (фото: WST)Все Новости и результаты Saudi Masters 2024 Saudi Masters 2024.