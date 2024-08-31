Saudi Arabia Snooker Masters: День первый, старт

Это был неудачный день для игроков из Саудовской Аравии, но Робби МакГиган, Майкл Холт, Жюльен Леклерк и Оливер Лайнс вышли во второй раунд Saudi Arabia Snooker Masters 2024 в Эр-Рияде, сообщает WST (фото: WST)Все Новости и результаты Saudi Masters 2024 Saudi Masters 2024.
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