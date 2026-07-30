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Сенат США проголосовал против помилования сообщницы Эпштейна

Сенат США проголосовал против помилования сообщницы Эпштейна

www.globallookpress.com/© Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отказаться помиловать Гислейн Максвелл – сообщницу американского финансиста и педофила Джеффри Эпштейна.

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