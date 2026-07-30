Сенат США проголосовал против помилования сообщницы Эпштейна

www.globallookpress.com/© Сенат США единогласно принял резолюцию, в которой призвал президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отказаться помиловать Гислейн Максвелл – сообщницу американского финансиста и педофила Джеффри Эпштейна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии