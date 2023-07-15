В каком виде стране нужны частные военные компании? Сергей Аксенов Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Материал комментируют: Александр Храмчихин Андрей Кошкин Тимофей Ермаков Вопрос о статусе частных военных компаний будет рассматриваться, но пока что ЧВК «Вагнер» как юрлицо не существует и не существовала, заявил 14 июля Дмитрий Песков.
Путин: ЧВК легализовать, «Вагнеру» — служить России
Комментарии
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Регина Толстоброва
Если ЧВ%К Вагнер частная компания. то почему государство валит на них такие деньги. а на армию не хватает?
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16 час.
НП
Наталья Павлова
За год частная военная компания получила из бюджета (по словам Путина) свыше 86 миллиардов рублей. ВС РФ получили 75 триллионов рублей. ЧВК "Вагнер" ПРИГЛСИЛИ к участию в СВО. Сначала был Соледар ("Ахмат" тоже участвовал), потом "вагнеровцы" напрвились к Артёмовску.
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8 час.
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