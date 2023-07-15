Путин: ЧВК легализовать, «Вагнеру» — служить России

Если ЧВ%К Вагнер частная компания. то почему государство валит на них такие деньги. а на армию не хватает?

НП

Наталья Павлова

За год частная военная компания получила из бюджета (по словам Путина) свыше 86 миллиардов рублей. ВС РФ получили 75 триллионов рублей. ЧВК "Вагнер" ПРИГЛСИЛИ к участию в СВО. Сначала был Соледар ("Ахмат" тоже участвовал), потом "вагнеровцы" напрвились к Артёмовску.