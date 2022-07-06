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Российский ФБР: дети и подростки становятся жертвами расизма во Франции

Российский ФБР: дети и подростки становятся жертвами расизма во Франции

Системный расизм давно стал частью жизни во Франции. Однако ситуация осложняется тем, что расовым профилированием занимаются даже правоохранительные органы страны, отмечают в Фонде борьбы с репрессиями, основанном бизнесменом Евгением Пригожиным.

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