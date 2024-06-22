Как снимали фильм-сказку «Морозко»

Весной 1965 года на экраны страны вышел один из самых красочных полнометражных детских фильмов «Морозко», позднее удостоившийся высоких наград на Всесоюзном и Венецианском кинофестивалях и ставший одним из самых любимых фильмов не только советских детей, но и зрителей старшего поколения.