«Летит «Калибр», дым кольцами»: зачем Россию пытались обвинить в нарушении воздушной границы Польши

24 марта, во время очередного воздушно-ракетного удара по энергосистеме Украины, произошёл любопытный эпизод: одна из российских крылатых ракет, летевшая к цели во Львове, сделала небольшой крюк и 39 секунд провела над территорией Польши, после чего снова свернула на восток и отправилась по своим делам.