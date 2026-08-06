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Украина станет линией разлома на выборах в Италии. Или нет?

Украина станет линией разлома на выборах в Италии. Или нет?

Серьезный политический резонанс спровоцировал в Италии экс-премьер страны Джузеппе Конте, поставивший под сомнение целесообразность дальнейшей военной помощи киевскому режиму в случае победы его «Движения пяти звезд» (M5S) на следующих выборах Фото: Silvia Lore / Globallookpress.

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