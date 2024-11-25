В МИД России анонсировали «шоковый контент» по расстрелу ВСУ жителей Селидово

МИД России собирает данные о расстреле бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирных жителей Селидово Донецкой народной республики (ДНР), после чего предоставит «шоковый контент» международным организациям.
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