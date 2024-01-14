Трагедии Wildberries, о которых молчат: Люди прыгали из окон - охрана блокировала двери

Официальных данных о крупном пожаре, случившемся на складе Wildberries, пока немного. Тем временем в соцсетях множатся подробности произошедшего: рассказывают, что людям приходилось выпрыгивать из окон, дабы спастись от огня и чада.
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