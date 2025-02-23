❗️В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение «23 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 метров в секунду, в восточных районах Крыма порывы до 25 метров в секунду.
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❗️В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение «23 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 метров в секунду, в восточных районах Крыма порывы до 25 метров в секунду.