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«Мальчишки очень резкие, быстрые. Видели, что они вели себя как джентльмены». Вафина об игре женской сборной России с Беларусью U18

Александра Вафина высказалась о матче женской сборной России с командой Беларуси U18. Юниорская сборная Беларуси одержала победу со счетом 4:1 в матче «Кубка Президентского спортивного клуба», который проходит в Минске.

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